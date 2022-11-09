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    Салтанат Турсынбекова провела встречу с работниками поликлиники в Костанае

    9 Ноября 2022, 11:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. В этот раз она провела встречу с работниками поликлиники №4 в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

    Во время посещения поликлиники кандидат общалась с медицинским персоналом и с пациентами. Врачи тоже озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях.

    Напомним, Костанай – уже седьмой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница побывала в столице, в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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