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    Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау

    14 Ноября 2022, 11:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау, передает МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

    На встрече правозащитница назвала некоторые цифры, ссылаясь на МВД.

    Так, в 2021 году к уголовной ответственности по статье 139 УК РК за неуплату алиментов привлечены более 300 должников, из них половина – получили реальные сроки. А к административной ответственности в разы больше человек - более шести тысяч должников. При этом, общая сумма задолженностей составляет сотни миллиардов тенге.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Выборы Мангистауская область Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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