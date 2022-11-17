Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу с избирателями в Областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ.

На встрече в библиотеке, львиную долю работников которой составляют женщины, кандидат озвучила статистику, ссылаясь на данные госорганов и исследований.

Женское предпринимательство обеспечивает 31,4% рабочих мест в секторе МСБ. По данным 2020 года в Казахстане процент предприятий, возглавляемых женщинами, составил 28,3%. Большая часть из них представлена субъектами малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают 31,4% рабочих мест в данном секторе и приблизительно 14,6% ВВП страны.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



