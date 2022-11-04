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    Салтанат Турсынбекова провела встречу по вопросам защиты интеллектуальной собственности

    4 Ноября 2022, 18:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу в Алматы по вопросам защиты интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Речь на встрече с кандидатом в Президенты шла о технологиях, ноу-хау, объектах интеллектуальной собственности.

    Салтанат Турсынбекова уже второй день находится в Алматы. В первый день она встретилась с горожанами и обсудила вопросы защиты прав потребителей.

    Алматы - уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Салтанат Турсынбекова до этого побывала в столице, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях и Шымкенте.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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