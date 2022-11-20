Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах Президента Казахстана

    20 Ноября 2022, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова прибыла на избирательный участок в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидат явилась на избирательный участок №107, расположенный на улице Туркестан, в 10:30 вместе с сотрудниками своего предвыборного штаба.

    Салтанат Турсынбекову выдвинули в качестве кандидата на выборы Президента РК от Республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

    Салтанат Турсынбекова и ее штаб провели предвыборные мероприятия в Астане, Алматы и Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

    Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
    Новости по теме
    Новости по теме
    Внеочередные выборы Президента Казахстана проходят на территории Турции
    Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции
    В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане
    Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах
    Популярное
    1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    2 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    3 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    5 Чемпионат мира в Катаре: группа «G» - бразильцы идут за шестым титулом
    Новости партнеров