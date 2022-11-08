Салтанат Турсынбекова подвела промежуточный итог предвыборной работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Салтанат Турсынбекова представила отчет по текущим результатам представителям республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол», которое выдвинуло ее в качестве кандидата в Президенты страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

За 16 дней предвыборной агитации кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова посетила шесть регионов: Карагандинскую, Акмолинскую, Туркестанскую области, города Шымкент, Алматы и Астану, где провела встречи с представителями разных групп населения.

Согласно информации штаба кандидата, в 6 регионах прошло 15 встреч с гражданами, в которых приняло участие более 3 тысяч человек.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



