Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Салтанат Турсынбекова подвела промежуточный итог предвыборной работы

    8 Ноября 2022, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Салтанат Турсынбекова представила отчет по текущим результатам представителям республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол», которое выдвинуло ее в качестве кандидата в Президенты страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

    За 16 дней предвыборной агитации кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова посетила шесть регионов: Карагандинскую, Акмолинскую, Туркестанскую области, города Шымкент, Алматы и Астану, где провела встречи с представителями разных групп населения.

    Согласно информации штаба кандидата, в 6 регионах прошло 15 встреч с гражданами, в которых приняло участие более 3 тысяч человек.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
    Новости по теме
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
    5 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    Новости партнеров