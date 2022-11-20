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    Салтанат Турсынбекова ответила на вопросы журналистов на избирательном участке

    20 Ноября 2022, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова рассказала о ходе избирательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, я волнуюсь. Теперь будем ждать итогов выборов. С агитационно-пропагандистскими мероприятиями мы побывали в 12 регионах», – сказала Салтанат Турсынбекова в беседе с журналистами.

    Кандидат сообщила, что полностью удовлетворена проведенной предвыборной работой, продолжительностью кампании, а также подчеркнула, что ее семья оказала ей большую поддержку.

    «Обратная связь с населением была очень хорошей. Моя семья, двое детей, родственники оказали большую поддержку», – сказала кандидат.

    Салтанат Турсынбекова проголосовала на избирательном участке №107, расположенном по улице Туркестан в Астане. В качестве кандидата на выборы Президента РК она была выдвинута Республиканским общественным объединением «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

    Салтанат Турсынбекова и ее штаб провели предвыборные мероприятия в Астане, Алматы и Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова
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