Сальвадор откроет посольство биткоина в Техасе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Государство Сальвадор, расположенное в Центральной Америке, открывает второе биткоин-посольство в американском штате Техас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Crypto News.

Согласно сообщению посла Сальвадора в США Милены Майорга, состоялась встреча представителей Сальвадора с заместителем секретаря правительства Техаса Джо Эспарзой. На встрече обсудили вопросы открытия посольства биткоина, а также расширения проектов коммерческого и экономического обмена.

Дипломат отметил, что большая часть правительства Техаса публично выступает за поддержку данной криптовалюты и в 2022 году между Сальвадором и Техасом состоялся коммерческий обмен на сумму 1 244 636 983 долларов.

Сальвадор вошел в историю как первое суверенное государство в мире, которое в сентябре 2021 года сделало биткоин законным платежным средством. Страна выпустила первые суверенные долговые облигации, обеспеченные биткоином и реализует проекты, основанные на криптовалюте.

Первое посольство биткоина было открыто в Швейцарии в октябре 2022 года. Сальвадор подписал меморандум о взаимопонимании с городом Лугано, которое направлено на распространение биткоина на европейском континенте.





Фото: finliners.com



