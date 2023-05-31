Сакральные объекты и загадочные места Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Священная аулиеатинская земля хранит много тайн и наполнена притягательной энергетикой, обладающей сакральной, исцеляющей силой. С давних времен паломники посещают культовые «места силы», во множестве имеющиеся на территории Тараза и Жамбылской области. О сакральных объектах и загадочных местах на территории региона – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

История Тараза, перешагнувшего двухтысячелетний рубеж и сменившего за прошедшие века добрый десяток имен, - это история расцвета и упадка, разрушений и возрождения. Эта земля видела войны и мирное благоденствие, создание и распад государственных образований. По бескрайним песчаным пустыням, привольным ковыльным степям носились воинственные полчища. Эта земля слышала топот копыт конниц гуннов, тяжелую поступь сельджуков, монгольских, китайских, арабских, римских воинов. Именно здесь, близ современного Тараза, в 751 году в решающей битве на реке Талас, сошлись интересы двух великих воинственных империй – китайской и арабской. Именно в Таразе в 960 году Караханиды вместе со своими подданными первыми в тюркском мире приняли ислам. Эту землю, в междуречье Шу и Таласа, называют кладезем исторических событий.

Многочисленные исторические достопримечательности Тараза и его окрестностей, города с двухтысячелетней историей, создают его огромный туристический потенциал. При этом 7 культурно-исторических объектов Жамбылской области вошли в общенациональный список 100 сакральных мест Казахстана. Жамбылская область располагает несколькими религиозными и культовыми объектами, являющимися местами поклонения.

Святилище Тектурмас

Тектурмас – сакральный памятник истории и культуры, одно из многих загадочных «мест силы» - расположен на высоком правом берегу реки Талас, откуда открывается великолепный вид на город Тараз.

В начале нашей эры здесь уже было городище, которое со временем обросло захоронениями различных верований. Ведь Тараз с древних времен был городом, где исповедовали различные религии. На горе Тектурмас имеются захоронения последователей трех религий – зороастрийцев, христиан-несторианцев и, более поздние, мусульман. Здесь нашли упокоение многие исторические личности тюркского, мусульманского мира - святой Султан-Махмуд-хан, великий батыр Мамбет, ученый-богослов Фасахуддин Сабитов.

Мавзолей святого Султан-Махмуд-хана построен в период распространения на здешней территории ислама, в 1935 году был разрушен, но в 2001 году восстановлен по сохранившейся фотографии конца XIX века. Мавзолей Тектурмас внесен в список памятников республиканского значения, входит в карту сакральных объектов общенационального значения.

Интерес археологов вызывают и подземные ходы Тектурмаса. Средневековыми инженерами было так продумано, чтобы в случае нападения врагов жителям можно было безопасно его покинуть. По преданию, в XIII веке, когда войска Чингисхана штурмовали Тараз, жители сами подожгли город и ушли через подземный ход.

Название сакрального культового места Тектурмас (в переводе «не просто так стоит», «беспокойное место») вполне оправдывает мистичность этого памятника истории и культуры, Ведь примечателен Тектурмас не только подземными пещерами, но и загадочными явлениями. О появляющихся здесь время от времени НЛО и призраках «древнего сияющего старца» и «прекрасной женщины» рассказывают местные жители. А исследователи фиксируют геомагнитные аномалии и случаи исцелений от недугов после паломничества на Тектурмас.

Мавзолеи Айша-биби и Бабаджа-хатун

В Центральной Азии нет подобного мавзолею Айша-биби памятника истории и архитектуры. Датируется сооружение XI – XII веками, временем расцвета города при правлении Караханидов. В 2005 году полуразрушенное временем здание было отреставрировано, возвращен первоначальный исторический облик. Отреставрировали и находящийся рядом мавзолей Бабаджи-хатун, с 16-ребристым зонтичным куполом, не имеющим аналогов в исторической и современной среднеазиатской архитектуре.

Мавзолей Айша-биби - единственный архитектурный памятник средневековья на территории Казахстана, облицованный резной терракотой, отличается великолепием декоративного оформления плитками различной формы и неповторяющегося орнамента - до 99 узорчатых композиций. В основе орнаментов искусные средневековые мастера использовали растительно-геометрические мотивы, в которых скрыта глубокая философия печальной легенды, связанной с этим мавзолеем.

Мавзолей Айша-биби находится в 18-ти километрах от Тараза и неразрывно связан с другим архитектурным памятником – усыпальницей хана Карахана. Народные предания о любви Карахана и Айши-биби создают вокруг этих исторических памятников ореол таинственности и притягательности. Пораженный горем после гибели возлюбленной хан Карахан воздвигает над могилой Айши-биби изумительной красоты кумбез. При этом завещает после своей смерти поставить ему мавзолей на территории нынешнего Тараза, на одной линии с мазаром Айши-биби. В те времена, когда здесь была чистая степь, эти два мавзолея могли «видеть» друг друга.

Считается, что посещение этого мавзолея, вознесенные здесь молитвы помогают в обретении семейного благополучия и материнского счастья.

Мавзолей Карахана

Именно близ мавзолея легендарного хана Карахана, прозванного «Аулие-Ата», после разорительного нашествия Чингисхана и нескольких веков запустения, в 30-е годы XIX века люди опять стали селиться, ища покровительства у святого, по имени которого в 1864 году назвали город – Аулие-Ата (ныне Тараз).

Памятник архитектуры эпохи Караханидов расположен в центральной части Тараза и является частью культово-мемориального комплекса на территории средневекового городища. Мазар является изящным образцом средневекового зодчества и возведен, как считают историки, в XI веке тем самым правителем, который полюбил Айшу - дочь известного ученого и поэта XI века Хакима Сулеймена Бакыргани. Сам Карахан завещал похоронить себя в таком месте, откуда был бы виден мавзолей своей погибшей возлюбленной Айши-биби.

Печальная история о красавице Айше-биби, ее верной служанке Бабаджи-хатун и могучем хане Карахане имеет несколько версий, и в Жамбылской области ее знает каждый. А туристические гиды с удовольствием расскажут вам эту историю, если вы посетите эти сакральные места.

Мавзолей Давутбека

Паломники, прибывающие в Жамбылскую область, обязательно посещают не только знаменитые мавзолеи Карахана, Айши-биби и Бабаджи-хатун, но и мавзолей Давутбека, или, как еще его называют – Шамансура.

Этот скромный кумбез, расположенный неподалёку от мавзолея Карахана, возведён в XIII веке над могилой Улуг-Бильге-Икбалхан-Давутбека (Шамансура), убитого во время народного бунта 31 марта 1262 года – дата написана на надгробной плите.

Известно, что Давутбек был потомком тюркских каганов, наместником в Таласской долине, главнокомандующим караханидской армии в огромном войске Чингисхана и одним из самых его доверенных лиц. Давутбек был воином и писателем, защитником исламской религии. Надпись на арабском языке расшифровали выдающиеся советские археологи Василий Бартольд и Александр Беленицкий: «Погибший владел мечом и пером. Был защитником Корана и правоверных».

Святой старец Аулие-Ата – Карахан стал связующим звеном, соединившим прошлое и будущее древнего города. К могиле святого старца сегодня стекаются паломники, как и сотни лет назад.

Мавзолеи Карахана, Давутбека, Айша-биби и Бабаджа-хатун стали не только популярными среди туристов историческими памятниками, но и местом паломничества людей из ближнего и дальнего зарубежья, а в мусульманском мире считаются святыми местами. Когда находишься здесь, чувствуешь душевное спокойствие и умиротворенность.

Исторический комплекс «Древний Тараз»

Одним из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.). Это крупный средневековый городской центр и некогда столица Казахского ханства. Сейчас на месте городища Тараз, на территории бывшего Центрального рынка, находится археологический музей под открытым небом. Музей уникален тем, что размещенные здесь две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок, начавшихся в 2011 году.

Этот археологический парк обязательно стоит посетить всем, кто интересуется историей и культурой Казахстана. Здесь представлена богатая история жамбылского региона, в том числе древние артефакты, старинные рукописи, произведения искусства, культуры. Значительная часть коллекции датируется XI – XII веками, это период власти Караханидов.

Исторический комплекс площадью в 20 гектаров вместил в себя входную арку, смотровую башню, этнокультурный центр с конгресс-холлом, этнографический музей, стелу «Таразсаздары», сквер «Мынбулак».

В Меркенских горах, на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря, находятся наполненные балбалами сакральные земли тюрков, еще мало изученные историками и археологами. Это целый ряд святилищ, которые тянутся до Жайсанских гор, спускаясь в низинную, степную часть северо-западных склонов Чу-Илийских гор, в долину реки Шу, также густо усеянную балбалами. Сакральные земли издревле маркировались древними тюркскими народами священными для них символами в виде каменных образов предков, изображений тамги, алтарей, наскальных рисунков, петроглифов.

Святилище Сандыктас: спрятанный сундук с древними сокровищами

Наиболее известным святилищем Меркенских гор является плато Сандыктас, «Долина предков», примечательное тем, что на его территории найдены следы разных религий, существовавших здесь одновременно и на протяжении длительного времени. Это можно сказать и о средневековом Таразе, где веками мирно уживались последователи тенгрианства, ислама, христианства, манихейства и даже огнепоклонники-зороастрийцы. А в Меркенских горах сохранились еще и руины буддийского храма с головой статуи Будды.

Сандыктас вошел в состав государственного природного заказника «Мерке». В переводе с казахского языка его название означает «каменный сундук». Мало сказать, что это труднодоступные места. Даже по современным меркам на Сандыктас очень трудно добраться, разве что вертолетом. На машине можно подняться только до определенного уровня, а дальше придется идти пешком несколько километров по горам. В древности к святилищу добирались на лошадях, специально приученных к горной местности.

Плато Сандыктас раскинулось на живописных высокогорных альпийских лугах верховий реки Мерке. Как утверждают историки, в древности это была летняя резиденция ханов, спасавшихся в прохладных горах от летней изнуряющей жары и заодно лечившихся в целебных источниках.

В византийских летописях говорится: «Истеми-каган обычно встречал иноземных послов в древнем городе Таразе. Однако затем каган вез гостей в горы, устраивал приемы в шатрах и выставлял свои богатства на телегах». Здесь имеются в виду Меркенские горы, в которых с древних времен известны радоновые источники с целебной водой. В наши дни, начиная еще с советских времен, в предгорьях функционирует санаторий «Мерке», известный своими лечебными радоновыми минеральными ваннами.

Отправиться на плато Сандыктас лучше с мая по август. В остальное время всё здесь покрывается снегом, возможны снежные обвалы. Но, может быть, даже и хорошо, что это труднодоступное место. Поэтому в первозданности сохранились древние каменные изваяния-балбалы, курганы с уцелевшими предметами тюркской кочевнической культуры, памятники храмового типа, целебные источники и уникальный природный ландшафт, поражающий своим величием и красотой.

Впервые селение Мерке у подножия Киргизского Алатау упоминается в сочинениях арабских географов в IX-X веках. Тогда оно носило название «Мирки», считалось городом средней величины, было хорошо укрепленным и имело цитадель. По версии современных ученых, город образовался в VII веке, его название с языка фарси означало «центр». О каменных изваяниях городища «Мирки» писали в конце XIX века российские топографы Виктор Аничков и Василий Каллаур.

Памятники древнего меркенского святилища раскинулись на 250 квадратных километрах и представлены большим числом комплексов курганов, каменных оград и каменных изваяний-балбалов, число которых доходит до 80-ти. Любопытно, что все они расположены на восточных склонах гор – лицом к восходящему солнцу. Это комплекс погребально-поминальных сооружений, отражающих этапы развития тысячелетней истории кочевого населения Семиречья. Сохранились в горных ущельях петроглифы на скалах и каменных изваяниях. Большинство из них имеют женское лицо, что для тюркского мемориального искусства случай редкий.

Меркенское святилище Сандыктас до сих пор называют «Землей исцеления». Сюда, в этот единственный на территории Центральной Азии храмовый комплекс тюрков-кочевников, прибывали в древние времена для исцеления от недугов и дарования потомства. Люди приезжали, чтобы прикоснуться к святой земле и водному источнику. От древних времен идет ритуал посещения священных мест (аулие жер). Эту землю тюрки Жетысу сделали местом поклонения и проведения церемоний, обрядовых действий и ритуалов, связанных с социально значимыми событиями.

Дыхание истории - Жайсан

Среди археологических и архитектурных памятников «сакрального списка» значатся и тюркские культовые памятники урочища Жайсан в Шуском районе. Знаменитое урочище Жайсан является сакральным для каждого казаха местом, где в 1465 году молодые султаны Жанибек и Керей, объединив разрозненные рода Семиречья и долины реки Чу (нынешнее название «Шу»), заложили фундамент государственности казахов, создали первое ханство. Двести лет спустя, в 1663 году, в урочище Жайсан родился выдающийся казахский общественный деятель, бий Старшего жуза, один из авторов свода законов «Жеты Жаргы», оратор и поэт Толе би.

Святилище «Жайсан находится в числе уникальных мест Казахстана и представляет собой ритуальные ограды с каменными статуями знатных персон, поставленных в степи, в местах молений и ритуалов. Хорошо сохранившиеся с древних времен ритуальные конструкции с каменными статуями находятся между небольшими речками Теректы и Шатырколь. 35 каменных изваяний датируются V - VIII веками нашей эры.

Каменные изваяния - мужские и женские - установлены на курганах с сосудами в руках на уровне живота. Они были предназначены для проведения ритуалов поклонения высшим божествам тюркского пантеона - Тенгри (небу), Жер-су (земле-воде), Умай (женскому божеству, покровительнице домашнего очага), а также их земным воплощениям - обожествленным предкам. Скульптуры, установленные с восточной стороны оград в святилище Жайсан, изображают преимущественно мужчин, и лишь изредка женщин, и предназначены для поклонения и возвеличивания предков по отцовской линии.

Комплекс Жайсан имеет поминальный характер, здесь также находятся курган и ритуальное сооружение с каменным изваянием, на голове которого имеется убор, увенчанный тремя выступами, похожими на рога. Корни такой изобразительной традиции уходят в эпоху бронзы.

Священная роща Топ-Агаш: здесь исцеляют деревья, камни, воздух

За исцелением недугов и исполнением желаний приезжают паломники в рощу Топ-Агаш в районе Турара Рыскулова, в 60-ти километрах от Тараза. От трассы близ села Акыр-тюбе следует свернуть влево, и через 12 километров откроется степной простор с островками деревьев, один из которых и будет Топ-Агаш. Хранитель этого сакрального места Галымжан Узакбаев, живущий здесь же, построил для паломников при въезде в священную рощу, как ориентир, арку с тремя одинаковыми проемами, символизирующими единство и равенство трех жузов.

По словам хранителя, местонахождение целительной рощи Топ-Агаш он вычислил по древнему Корану XIII века, который хранится в его семье. «Роща обладает рядом таинственных аномалий, - говорит он. - Здесь практически нет птиц, разная по структуре земля, странные деревья, растущие группами и имеющие в своей кроне разные листья. Считается, что каждый ярус – это жуз. Старший, Средний, Младший, объединенные в одно целое. Подобных деревьев в природе не существует, и, если попытаться их отсюда пересадить, на новом месте они не приживаются. От рощи постоянно исходит, тонкий еле уловимый аромат цветения джиды. Каждое дерево здесь имеет свои лечебные свойства. К примеру, дерево Старшего жуза помогает сделать карьеру, приносит прибыль, Среднего – содействует в разрешении споров и тяжб, Младшего – покровительствует творческим людям, спортсменам, помогает девушкам выйти замуж», - говорит Галымжан Узакбаев.

Сегодня сюда стекается масса паломников, жаждущих избавиться от болезней и получить исполнение своих желаний. Хранитель принимает всех паломников в построенном им самим домике за одним дастарханом, независимо от национальной или религиозной принадлежности.

Под руководством Галымжана Узакбаева паломники, приняв омовение, обходят святое место. Где-то надо водички попить из колодца, потом пройти к одинокому большому дереву, от него к группе деревьев. Первое посадили представители младшего жуза, дальше - среднего и старшего. Есть деревья, посаженные самим Абилхаиром, когда его здесь вознесли на белой кошме и объявили ханом.

Рассказывает жамбылский любитель истории, краевед Аскар Кошмамбетов: «История Топ-Агаш начинается с далекого XIV века. По народному преданию, именно здесь в 1378 году, родилась внучка Мактым Агзам Кожи (известного как Ахмет Яссоуи) Нурилла (известная как Домалак ана). Здесь ее встретил Байдибек би и взял в жены. Позже, при хане Булате, в 1726 году в этом месте Богенбай батыр собрал под своим руководством силы трех жузов, и в первый раз казахи выиграли бой у жунгаров, в три раза превосходивших их по силе. Об этом свидетельствует, находящийся рядом аул «Сұңқайты», название которого произошло от сокращенного выражения «Сұмырайдың беті қайтты», то есть место, где противник повернул вспять. Все павшие в той крупнейшей битве воины покоятся в Топ-Агаше. Не случайно деревья растут здесь группами. Где захоронен один воин – одно дерево, где пять или девять - там тянутся вверх столько же стволов.

Мой путь к этому святому месту начался с того момента, когда я услышал об удивительных деревьях, имеющих разную листву в одной кроне. Что я увидел там собственными глазами: на каждом из деревьев Топ-Агаш распускаются листочки трех видов: нижний ярус — вытянутые как у вербы, второй ярус — листья небольшие, округлые, на третьем уровне листья по форме как у осины. По легенде, это олицетворяет три жуза, объединенных в одно единое», - говорит Аскар Кошмамбетов.

В Топ-Агаше лечит всё: деревья, земля, воздух, камни. Есть камень - серый, с многими извилинами на поверхности, похожий на мозг. Считается, что он лечит головные боли. Более гладкий, с более ровной поверхностью, темно-серый, лечит печень. Самый главный камень - это камень темного цвета, на котором светлые прожилки кварца сложились так, что прочитывается слово «Аллах», написанное по-арабски.

В годы сталинских репрессий близ рощи создали исправительно-трудовой лагерь НКВД, откуда заключенных посылали на рубку леса в эту рощу. Но заключенные и их конвоиры заболевали странной болезнью, истекали кровью и умирали, поэтому рубку рощи прекратили.

«Верить или не верить рассказам - выбор у каждого свой, но интересен факт, которому есть живые свидетели из жителей нашего района. В 1937 году НКВД построил у нас исправительно-трудовую колонию, и для заготовки дров решено было срубить деревья в этой роще. Так вот, каждый, кто в роще поднимал топор, умирал от необъяснимой болезни. Десятки поселенцев погибли, пока НКВД-шники не отказались от этой затеи», - говорит ширакшы Галымжан.

На фотографиях, которые делают посетители священной рощи, можно увидеть массу светящихся сгустков, которые свидетельствуют о высокой энергетике этого места. Следует еще добавить, что Топ-Агаш находится в местности, где не так далеко, возле гор, располагается еще один загадочный сакральный объект Жамбылской области – дворцовый комплекс Акыр-Тас.

Дворцовый комплекс Акыртас

Акыр-тас - одно из самых загадочных сооружений на Великом Шёлковом пути, поражающий грандиозностью инженерного замысла и смелостью его воплощения.

Учёные, изучавшие Акыр-тас, терялись в догадках о целях создания этого гигантского сооружения. По версии одних, это христианско-несторианский храм. Другие считают, что Акыр-тас построил арабский полководец Кутейба ибн Муслим в 714–715 годах. Есть гипотеза, что дворец возводился для Александра Македонского как последний форпост на востоке его огромной империи. Ведь римские легионы проходили по территории нынешней Жамбылской области, известно даже местонахождение ставки Македонского – селение Чилик, нынешнее Жалпак-тобе.

Однако известно, что проезжавший по здешним местам в VII веке китайский буддийский монах Сюань-Цзян описал Акыр-Тас уже как развалины.

В любом случае, те, кто воздвигал эти циклопические стены и своды, были представителями высокоразвитой цивилизации. Огромные каменные блоки высотой три с половиной – четыре метра поставлены с учетом рельефа земли и скреплены специальным раствором. Поражает мастерство строителей - при отсутствии «склеивающих» растворов камни установлены так, что их очень трудно изъять из кладки, настолько точно они подогнаны.

4-метровый фундамент стен Акыр-Таса говорит о грандиозных планах его строителей. Такое основание возводилось для стратегических крепостей, неуязвимых для вражеских нападений и подкопов. Для строительства Акыр-таса, вопреки здравому смыслу, было выбрано место, малопригодное для жилья, в безводной пустыне. Поэтому древние строители вынуждены были проложить 3-километровый глиняный водопровод от водного источника в горах, который мог обеспечить подачу воды в водохранилища дворца.

К сожалению, сегодня нельзя увидеть здание таким, каким его увидел в XIX веке картограф Михаил Знаменский, зарисовавший план и общий вид дворца со стенами из четырех рядов каменных блоков. Во время строительства Турксиба часть камней использовали для железнодорожных мостов, а в послевоенные годы глыбы ухитрилось растаскать местное население.

Уникальные фотографии Акыртаса, выполненные лазерной камерой с воздуха, позволяют детально рассмотреть планировку и дают полное представление обо всех объектах на его территории в 4 га. Так, дворцовое помещение имеет около ста комнат и 28 внутренних гигантских колонн. На одной из фотографий прослеживается фундамент, заложенный для сооружений, о существовании которых никто до этого и не подозревал.

Дворец представляет собою грандиозное сооружение – множество комнат, соединенных каменными переходами, подобными лабиринтам египетских пирамид. Недаром есть теория французских исследователей, которая напрямую связывает пирамиды Гизы с Акыр-Тасом.

Неразгаданный таинственный Акыр-Тас притягивает своей энергетикой ученых, «сенсов» и простых туристов, которые посещают этот комплекс. Расположенные в 40 км от Тараза каменные развалины вызывают интерес казахстанских и зарубежных ученых таинственностью происхождения и загадочностью назначения.

Известно, что местность Акыр-Тас представляет собою зону тектонического разлома с подземными пустотами, здесь расположены подземные хранилища, куда закачивались запасы газа. Пустоты и могут создавать природную аномалию. Сложные геотектонические процессы оказывают сильное воздействие на человека, пробуждая скрытые резервы, активизируя физиологические процессы. Таким образом, Акыр-Тас является природным генератором, пробуждающим «спящие» клетки организма, обостряя чувства, даруя сильный энергетический подъем.

Акыр-Тас, «последний камень» на краю мира, обитель инопланетян и прибежище экстрасенсов, загадочный и непонятный, излучающий энергию и прячущий тайны, в ожидании своих исследователей и туристов.



