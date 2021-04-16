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    Сакральные места Карагандинской области представили на выставке в Темиртау

    16 Апреля 2021, 01:24

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Историко-культурном центре Первого Президента в Темиртау проходит экспозиция «Сарыарқаның киелі жерлері». Выставку приурочили к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают 18 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре представлены фотографии священных мест, музейные экспонаты и книги. Выставка проводится совместно с Карагандинской государственной инспекцией по охране культурного наследия и Карагандинским областным историко-краеведческим музеем.

    Основная цель организаторов - побудить казахстанцев изучать историю и интересоваться родным краем.

    На сегодняшний день в Карагандинской области 64 сакральных объекта. В их числе памятники природного и исторического наследия: места жизни великих людей, мавзолеи, священные горы, городища и др. Над их сохранением и цифровизацией работают историки, археологи, этнологи.

    Выставка продлится до 25 апреля.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура История Казахстана Сакральная география
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