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    Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу

    5 Ноября 2022, 22:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел второй бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретился с малазийцем Кайюмом Ариффином и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Сакен Бибосынов стал первым полуфиналистом ЧА-2022 в составе мужской сборной Казахстана.


    В полуфинале в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретится с японцем Томоей Цубои, победившим в 1/4 финала тайваньского боксера По Вей Ту. Полуфинальный бой состоится 10 ноября.

    Томоя Цубои является действующим чемпионом мира — в прошлом году он завоевал золотую медаль в Белграде.

    У женской сборной Казахстана уже известны шесть полуфиналисток континентального первенства: Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).


    Фото: sports.kz
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