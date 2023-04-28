Сахарное сорго, желатин, ферросиликомарганец – какие проекты предлагают инвесторы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках международного экономического инвестиционного форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями отечественных и зарубежных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, всего в этот день Нуржан Нуржигитов провел около 20 деловых переговоров.

Так, генеральный директор ТОО «Total Eren Services» Тьерри Плезан в ходе встречи поднял вопросы, касающиеся выделения земельных участков и экологической безопасности проекта строительства в Жамбылской области ВЭС.

Как сообщалось, французская компания «Total Eren» планирует построить в Мойынкумском районе ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт. Стоимость проекта - 500 млрд тенге. Планируется создание 300 постоянных и 1 000 временных рабочих мест. Рассматриваются основной и альтернативный варианты участков для строительства ВЭС.

Глава региона Нуржан Нуржигитов заверил французских инвесторов, что в рамках законодательства им будет оказана всесторонняя поддержка.

Индийская компания Monnet Group приступила к реализации проекта по строительству завода по производству высококачественного ферросиликомарганца.

Как сообщалось, в регионе рассматривался инвестиционный проект строительства завода по производству ферросплавов. Планируется, что на заводе будет налажено производство высококачественного ферросиликомарганца. Планируется создание 450 постоянных рабочих мест. Мощность завода составит 35 тысяч тонн продукции.

Турецкая компания Bazar Fur изъявила желание построить в регионе завод по производству бытовой техники.

Представители ТОО «KazBioSorgo» презентовали проект по выращиванию и переработке сахарного сорго.

С представителями компании ТОО «Monterra Qasaqstan» были обсуждены вопросы строительства горно-металлургического комбината в Кордайском районе. Проект включен в Карту индустриализации Жамбылской области.

Как сообщалось, в 2016 году в Таразе подписали меморандум между акиматом Жамбылской области и германской компанией Monterra Group AG о строительстве горнорудного комбината и освоении золотоносного рудника. В 2021 году в селе Ногайбай Кордайского района состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени и дан старт строительству нового горно-металлургического комбината ТОО «Monterra Qasaqstan». Планировалась годовая мощность завода более 5 тонн на золотоносном месторождении Майбулак, с последующим наращиванием мощности. Уникальная, единственная в мире, технология золотодобычи разработана специально для сложностей месторождения Кордайского района, где, помимо золота, идут сопутствующие металлы.

Руководство ТОО «Taraz Gelatin» представило проект по строительству завода по производству желатина.

Китайская компания «Wanlin Group Limited» намерена построить завод по производству сушеного лука.

По каждому проекту ответственным лицам даны конкретные поручения. Их реализация будет на особом контроле акима области.

В рамках международного экономического инвестиционного форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023» подписано семь соглашений с крупными иностранными компаниями. В их числе инвесторы из Индии, Сингапура, Германии, Венгрии. Общая стоимость инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в Жамбылской области в ближайшей перспективе, составляет 317,8 млрд тенге.

Как отметил в своем выступлении на форуме глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов, Жамбылская область имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, Китая, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии.

Регион имеет ряд конкурентных преимуществ. При умеренно континентальном климате и плодородных землях Жамбылская область идеально подходит для развития сельского хозяйства. Это один из наиболее благоприятных регионов для реализации проектов в сфере ВИЭ. Регион имеет высокий транспортно-логистический потенциал с возможностью межрегиональных грузоперевозок, обслуживания отечественного и международного пассажиропотока, осуществляет экспорт продукции в более чем 17 стран мира.

В недрах жамбылского региона присутствуют более двухсот различных полезных ископаемых - цветные металлы, неметаллы - бариты, уголь и минеральные соли. Область богата минерально-сырьевыми ресурсами, является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья.

В области насчитывается более 350 крупных и средних предприятий, основными направлениями которых являются производство химических, продовольственных, металлургических, строительных материалов.

Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.

Фото пресс-службы акима Жамбылской области



