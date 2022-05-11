Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сахар подорожал на треть с начала года в СКО

    11 Мая 2022, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уровень инфляции с начала года составил 6,7%. Наиболее заметный рост цен наблюдался в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента Бюро национальной статистики, начиная с декабря прошлого года, инфляция ежемесячно составляла 0,6-0,7%. Скачок произошел в марте – 3,7%, в апреле показатель ниже – 1,6%.

    Значительный прирост цен с начала года отмечается на свежие овощи – почти 42%, сахар – на треть, муку – более чем на 20%. Дороже на 8-15% стали крупы, молочные продукты, мясо. Незначительно снизилась цена за этот же период на яйца и подсолнечное масло. В апреле, по сравнению с мартом, стал дешевле картофель.

    Подорожали услуги по ремонту обуви, почтовые, нотариальные, страховые и парамедицинские. Больше придется заплатить за бытовые приборы, одежду и обувь, чистящие и моющие средства, фармацевтическую продукцию.

    Тем, кто планирует приобрести автомобиль, нужно смело добавлять к накопленной сумме еще 8% - ровно на столько, по информации статистиков, подорожали машины с начала года. Твердое топливо подросло в цене почти на 5%, стоимость газа и бензина упала на 8,5% и 1,5%, соответственно.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика Цены и тарифы Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде