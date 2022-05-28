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    Сахар имеется в достаточном объеме и пополняется своевременно – акимат Нур-Султана

    28 Мая 2022, 03:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 4 тыс. тонн сахара законтрактовано Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В управлении заверили, что в ряде торговых объектов сахар будет продаваться по фиксированной цене от 320 до 470 тенге за кг.

    «Акиматом предпринимается ряд мер для стабилизации цен на сахар. 2 тыс. из этих 4 тыс. тонн закуплены у производителя ТОО «Таразский сахарный завод». Он реализуется по цене 470 тенге за кг. 1,5 тыс. тонн законтрактовано у торговой сети «Магнум», где цена составляет 465 тенге за кг. Еще 136 тонн (или 2 вагона) закуплено у Продкорпорации и реализуется по 320 тенге за кг.

    Кроме того, ведутся переговоры с сахарным заводом в Алматинской области о поставке еще 2 тыс. тонн сахарного песка», - сообщили в пресс-службе акимата столицы.

    На полках торговых объектов сахар имеется в достаточном объеме и пополняется своевременно. Купить сахар из стабфонда можно в 58 филиалах «Магнума», а также сетях «Вкусмарт», «Аян», «Астыкжан», «Фермаг».

    Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы сладкого продукта в республике составляют около 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Экономика Цены и тарифы Общество
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