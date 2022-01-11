Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ректор Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова, академик НАН Республики Казахстана Сагинтай Елюбаев прокомментировал выступление Президента Республики Казахстан К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«За трагическими событиями января последовала адекватная и четкая реакция государства. В своем выступлении Глава государства вскрыл все насущные проблемы, предложив действенные меры по их решению. Только твердой рукой можно кардинально решить острые вопросы в социально-экономической сфере, провести реформирование в сфере государственного аппарата, силовых структур. Уже неоднократно прозвучали слова о том, что мы должны сплотиться вокруг Президента страны и поддержать его в реальных делах», - отметил ректор вуза.

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в ряде поручений, озвученных сегодня в Мажилисе Парламента, уделил внимание повышению качества образования.

«По долгу своего призвания, с особым трепетом воспринял поручение по привлечению высококвалифицированных педагогов в села, открытию филиалов ведущих ВУЗов мира в Казахстане»,- отметил ученый.

«Очень верное замечание и внимание Президент уделил вопросу технического образования. Действительно, экономику, промышленность и сельское хозяйство мы не поднимем без квалифицированных специалистов. Сегодня некий перекос пошел в сторону гуманитарных наук и специальностей. Нужно соблюсти баланс, тем более что мы имеем огромный потенциал в индустриальном развитии, использовать который мы можем только преобразовав систему образования и подготовив хорошие кадры. Это залог повышения благосостояния и успешного будущего нашей страны!», - добавил Сагинтай Елюбаев.