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      Северо-Казахстанская область

    С владельцами Петропавловской ТЭЦ встретился аким СКО

    31 Марта 2023, 17:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с членом совета директоров АО «ЦАЭК», учредителем АО «Севказэнерго» Сергеем Каном. Обсуждали судьбу Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем Telegram-канале глава региона написал, что С.Кан приехал в регион по его приглашению. Темой встречи была модернизация ТЭЦ-2 и теплосетей.

    «Изначально учредители планировали направить на строительство и ремонт оборудования ТЭЦ-2 около шести млрд тенге. На встрече Сергей Кан сообщил, что эта сумма выросла до девяти млрд тенге. Запланирован капремонт котлоагрегатов и строительство новой дымовой трубы. Еще три млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения. Всего в этом году учредители из собственных средств компании направят 12 млрд тенге. Для нас приоритетная задача – бесперебойное прохождение следующего отопительного сезона», - написал А.Сапаров.

    В декабре прошлого года аким области заявлял, что намерен встретиться с владельцами теплоцентрали и добиться увеличения финансирования на ее модернизацию.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Отопительный сезон Петропавловск ТЭЦ
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