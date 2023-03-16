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    С предпринимателей в Туркестанской области незаконно взимали повышенный тариф за газ

    16 Марта 2023, 10:12

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе надзорной деятельности прокуратурой Туркестанской области установлены нарушения прав потребителей товарного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Туркестанским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» незаконно применялись завышенные требования на коммунально-бытовых потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

    В результате, при превышении ежесуточного объема потребления газа, к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2 – 1,5 за каждые сутки.

    Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.

    По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Газификация
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