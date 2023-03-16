С предпринимателей в Туркестанской области незаконно взимали повышенный тариф за газ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе надзорной деятельности прокуратурой Туркестанской области установлены нарушения прав потребителей товарного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Туркестанским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» незаконно применялись завышенные требования на коммунально-бытовых потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В результате, при превышении ежесуточного объема потребления газа, к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2 – 1,5 за каждые сутки.

Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.

По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа.



