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    С начала года скорость интернета в РК увеличилась на 62%

    3 Марта 2022, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на площадке кросс-медиаплатформы Men media.kz обсуждаются вопросы демонополизации телекоммуникационного рынка. По словам вице-президента Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации Жаната Асантаева, в глобальном рейтинге Казахстан занимает 80-е место по скорости мобильного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы себе другого не представляем. День начинаем с того, что заходим в интернет. Имеем доступ к огромному объему данных. Многие пользователи основали или продвигают свой бизнес посредством интернета. ООН признала доступ к интернету одним из основных прав человека и призвала государства-члены не допускать цифрового неравенства. В целом за весь прошлый год казахстанские операторы связи заработали более одного трлн тенге. Рынок впервые преодолел эту отметку в 1 трлн тенге. За январь-декабрь 2021 года объем телекоммуникационного рынка, по данным Бюро национальной статистики, вырос на 12,9% к аналогичному периоду 2020 года», - отметил вице-президент Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации.

    Наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет и мобильную связь.

    «Как сообщил аналитический портал finprom.kz, в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 80-е место. С начала года скорость интернета в нашей стране увеличилась на 62,6%. Среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует по скорости мобильного интернета. Другой аналитический портал ranking.kz, ссылаясь на данные Speedtest Global Index, который проверяет скорость и производительность интернет-соединения во всём мире, в своей недавней статье отметил, что средняя скорость фиксированного интернета в Казахстане за год также выросла с 50,74 Мбит в секунду до 62,04 Мбит в секунду в октябре 2021 года, что является самым высоким показателем среди стран Центральной Азии», - пояснил Жанат Асантаев на брифинге.

    По словам спикера, согласно другому исследованию, в нашей стране самые низкие цены на услуги фиксированного широкополосного интернета среди всех стран ЦА.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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