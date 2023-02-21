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    С начала года многодетные семьи получили пособия на сумму 33,1 млрд тенге

    21 Февраля 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе т.г. выплатами государственного пособия по многодетности в охвачено 532,6 тысяч семей на общую сумму 33,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

    - с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге;

    - с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге;

    - с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге;

    - с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;

    - с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка или по 13 800 тенге.

    Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

    Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Социальная поддержка Минтруда РК Соцвыплаты Социальные Пособия многодетные
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