С начала года 95% пенсионных услуг казахстанцы получили дистанционно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В январе 2023 года Единый накопительный пенсионный фонд оказал своим вкладчикам и получателям порядка 2,6 млн услуг, из них 1,6 млн – в электронном формате, 780,5 тысячи – в автоматическом, более 60 тысяч – в удаленном формате в виде консультаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Самой востребованной услугой по итогам января 2023 года стало предоставление информации о состоянии индивидуальных пенсионных счетов (ИПС). Более 2,4 млн (93,4 % от всех проведенных операций) выписок с ИПС было выдано в январе 2023 года. Из них 1,6 млн (62,2 % от общего объема) – в электронном формате: через личный кабинет на сайте enpf.kz или в мобильном приложении, а также на портале электронного правительства egov.kz. Еще более 739 тысяч выписок (28,8 % от общего объема) было направлено автоматически вкладчикам и получателям, выбравшим способ информирования посредством электронной почты, указанной в базе данных ЕНПФ. Свыше 32,4 тысячи заявлений отработано в январе 2023 года на изменение реквизитов.

В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ помимо получения сведений о своих накоплениях можно выбрать способ информирования о них, изменить личные реквизиты, выбрать способ информирования о накоплениях, перевести часть накоплений управляющим инвестиционным портфелем, сделать прогнозный расчет будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора и т.д.

30,4 % от общего объема услуг оказывается в автоматическом режиме без непосредственного обращения в офисы ЕНПФ.

В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС он открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОПВ, ОППВ или ДПВ. Все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и месте проживания вкладчика ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. С начала года в автоматическом режиме было открыто 23,3 тысячи ИПС.

В автоматическом режиме осуществляются единовременные пенсионные выплаты на специальные счета по поступившим заявлениям от уполномоченных операторов и другие виды услуг. С начала года принято порядка 8,4 тысячи заявлений на улучшение жилищных условий и лечение.

Несмотря на возможность получения услуг в дистанционном режиме, есть вкладчики, которые предпочитают личное обращение к специалистам Фонда. Поэтому посредством очного обслуживания в подразделениях ЕНПФ по всему Казахстану вкладчикам и получателям за январь оказано свыше 126,5 тысячи услуг (4,9 % от общего объема услуг), из них непосредственно в офисах обслуживания Фонда – 107,1 тысячи. Порядка 19 тысяч услуг оказано отделами выездного обслуживания ЕНПФ – мобильными агентами и экипажами мобильных офисов. Кроме оказания услуг в ходе выездного обслуживания продолжается информационно-разъяснительная работа ЕНПФ в трудовых коллективах на предприятиях и в организациях. С начала года проведено более 2 тысяч презентаций на предприятиях и в организациях, участниками которых стали более 47 тысяч человек.

Особое внимание ЕНПФ уделяет предоставлению качественных консультационных услуг и развитию информационных каналов для вкладчиков и получателей Фонда. На 1 февраля 2023 года отработано свыше 60 тысяч обращений, полученных по различным каналам обратной связи.

Консультационные услуги ЕНПФ можно получить посредством мессенджеров (чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7-777- 000-14-18), call-центра по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), на корпоративном сайте enpf.kz, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.