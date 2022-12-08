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    С начала года 89 человек погибли в ДТП в Атырауской области

    8 Декабря 2022, 05:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года 89 человек погибли и 391 получили травмы в ДТП в Атырауской области. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы ДП региона Ерлан Бигамбаев во время подписания меморандума между полицией и службой скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для более эффективной профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Атырауской области полицейские и служба скорой помощи, которые первыми приходят на помощь при происшествиях, подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Инспекторы патрульной полиции и специалисты службы скорой медицинской помощи говорят, что первая цель - помочь, а затем не потерять драгоценное время, а самое эффективное - чтобы никто не пострадал», - отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области полковник полиции Ерлан Бигамбаев.

    В Атырауской области с начала года зарегистрировано 326 дорожно-транспортных происшествий, 89 человек погибли и 391 получили различные телесные повреждения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП
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