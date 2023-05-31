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    С начала года 65 преступлений в области торговли людьми зарегистрировало МВД

    31 Мая 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года зарегистрировано 65 преступлений в области торговли людьми. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов в ходе презентации проекта Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовным кодексом Республики Казахстан под торговлей людьми понимается купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации. К примеру, с начала года зарегистрировано 65 преступлений, из них: 1 за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации; 11 за вовлечение в занятие проституцией, в том числе 3 несовершеннолетних; 16 за торговлю людьми, в том числе 12 несовершеннолетними; 37 за сводничество и притоносодержание», – сказал Саденов.

    По его словам, в текущем году также изобличена организованная группа в составе 6 человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией и сводничества.

    Как сообщил вице-министр, ежегодно регистрируется более 100 преступлений в этой сфере. Пресекается противоправная деятельность до

    5 организованных групп. Ликвидируются каналы вывоза граждан Казахстана в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны с целью дальнейшей эксплуатации.

    Ержан Саденов также отметил, что в связи с возрождением специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью в ведомстве активизирована работа в этом направлении. Но всё же, уголовное преследование и противодействие в рамках уголовного наказания – это только борьба с последствиями. По данным НПО, число пострадавших от сексуальной, трудовой и иной эксплуатации намного больше.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МВД РК
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