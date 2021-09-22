С какими проблемами жители Нур-Султана чаще всего обращаются в Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше всего жителей столицы беспокоят вопросы ЖКХ и земельные отношения. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы Нур-Султана Бакытжан Ниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Департамент поступило 1 155 обращений, из которых 972 от физических лиц. Наибольшее количество поступивших обращений поднимает вопрос общих проблем в деятельности местных исполнительных органов, а также сведения о коррупционных правонарушениях и вопросы, связанные с уголовными делами, находящимися в производстве в Департаменте. В разрезе сфер первое место по количеству обращений занимает жилищно-коммунальное хозяйство, земельные отношения, строительство, а также вопросы по сферам образования и здравоохранения», – сказал Б. Ниязов.

По его словам, формирование нулевой терпимости к любым фактам коррупционных правонарушений позволяет обеспечить транспарентность государственных органов и носит воспитательный характер. В рамках информационно-просветительского штаба при Департаменте проведено 186 мероприятий с охватом более 6 тысяч человек. По проекту «Antikor Live» проведено 258 прямых эфиров, в которых принял участие 31 эксперт. Охват населения составил более 151 тысячи человек. Кроме того, с начала года проведено 153 прямых эфиров онлайн по проекту «Адал комек» с охватом более 80 тысяч человек.