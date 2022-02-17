Съезд учителей математики прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 300 учителей-математиков, преподавателей высших учебных заведений, методистов и учёных Казахстана съехались в Караганду на республиканский съезд «Математическое образование в школе: состояние, проблемы, рекомендации». Мероприятие прошло с участием министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент поставил очень важные задачи по развитию образования и науки. Одним из важнейших вопросов является развитие технических специальностей. А это прежде всего математика. Поэтому мы должны говорить о другом подходе к обучению. Нареканий немало. Отчасти те замечания, которые есть в обществе среди экспертов и опытных преподавателей, справедливы. Перед нами стоит задача по обновлению школьной программы по математике. Чтобы было время для закрепления, повторения, чтобы была преемственность. Проблема комплексная: это и школьная программа, и подготовка кадров, и повышение квалификации, и школьные учебники», – отметил министр образования РК.

По словам Асхата Аймагамбетова, работа над изменением школьной программы по математике уже началась. Создана группа, куда вошли опытные педагоги, методисты, методологи и представители высшей школы. В планах обновлённая программа появится в 2023 году.

На съезде математики делились собственными наработками, инновационными технологиями и средствами обучения. Обсуждались такие актуальные вопросы, как содержание математического образования в школе, оценивание учебных достижений обучающихся, олимпиады школьников, конкурсы, научно-проектные исследования.

«Цель мероприятия – повышение престижа педагогической профессии и развитие содружества учителей математики. Организаторы приготовили много интересных моментов, которые позволят учителям поделиться идеями. Каждый учитель, класс, школа уникальны. Должен быть практико-ориентированный подход», – считает директор Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бахытгуль Абдикерова.

Также преподавателей волнует вопрос дефицита кадров, сокращение часов математики в 10 и 11 классах. Отсутствует база для подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 классов. Программный материал из 5-го и 6-го класса был перенесён в четвёртый. К этому учителя начальных классов оказались не готовы.

Накопились вопросы и к олимпиадам. Сейчас они проводятся в общем формате – и для физико-математических лицеев, и для общеобразовательных школ. Ученики обычных учебных заведений просто не имеют возможности конкурировать со спецшколами. Педагоги считают, что правильным было бы разделить олимпиады по уровню подготовленности учеников.

«Среди острых вопросов – введение разделов математики, которые, как мы считаем, не нужны для изучения в школе. Это комплексные числа, дифференциальные уравнения и другие. Это вузовская программа. А сейчас эти разделы есть и в итоговой аттестации, и в ЕНТ. Хотелось бы также, чтобы для одарённых детей из районов были созданы бесплатные курсы математики. Очень жду позитивных перемен после съезда. Хочу, чтобы были представлены конкретные задачи и пути их решения. Чтобы наша республика вернула те позиции, которые у нас были. Чтобы наши дети имели качественное образование, лучшее в мире», – говорит учитель математики лицея № 166 Алматы Елена Штерн.

Многие учителя приехали на съезд, чтобы поделиться своими наработками. Преподаватель начальных классов и математики из Каркаралинска Дана Сыздыкбаева презентовала проект «Математика вокруг нас».

«Мы работаем над этим проектом три года. Объясняем детям, что вся наша жизнь связана с математикой. Чтобы сделать макеты, дети должны были произвести расчёты, понять, что без царицы наук никуда. В школе у нас проводятся ярмарки, чтобы ребята могли познакомиться с азами бюджета. А это тоже математика. Сегодня хочу показать себя и посмотреть на других, развить свои навыки и способности, чтобы потом применять на уроках новые идеи», – говорит Дана Сыздыкбаева.

«А мы хотим рассказать коллегам о STEM-лаборатории, которая действует в нашей школе. Это всё в одном – математика, инженерия, программирование, робототехника, 3D-моделирование. Мы привезли различные изделия, которые были напечатаны на 3D-принтере и собраны детьми. Поделимся нашими наработками, ну и отметим для себя какие-то интересные проекты, которые в дальнейшем будем использовать на уроках», – поделилась преподаватель из школы одарённых детей «Мурагер» Тлеужан Куандыкова.

Участники съезда сошлись в одном: необходимо идти в ногу со временем, повышать не только интерес детей к математике, но и профессиональные компетенции педагогов.