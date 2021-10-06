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    Съезд лидеров мировых и традиционных религий вносит лепту в повышение межрелигиозной толерантности – Маулен Ашимбаев

    6 Октября 2021, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень важно и впредь эффективно использовать возможности и потенциал Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом заявил руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий спикер Сената Маулен Ашимбаев, выступая на XIX заседании Секретариата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня этот форум превратился в международную площадку по обсуждению актуальнейших вопросов. Съезд демонстрирует высокий пример развития межкультурного диалога, в вопросах укрепления мира. Также он вносит большую лепту в повышение межрелигиозной толерантности», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер напомнил, что Съезд впервые был созван в 2003 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Особое внимание плодотворной работе форума уделяет и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    «С самого начала своей работы эта площадка собрала представителей всех основных конфессий. Наш форум всегда поддерживают самые авторитетные духовные лидеры и политики самого высокого ранга. Очень важно и впредь эффективно использовать возможности и потенциал Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это очень актуально в нынешний период», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что в столице стартовало заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий является рабочим органом Съезда (в ходе I Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 23-24 сентября 2003 года, участниками форума было принято решение о создании рабочего органа Съезда - Секретариата).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Сенат Общество Съезд лидеров мировых религий Маулен Ашимбаев
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