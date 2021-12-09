Съемки Казахфильма с венгерским режиссером кинокартины «Олиара» завершились в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вблизи станции Балгалы Кербулакского района Алматинской области прошли заключительные съемки фильма «Олиара» венгерского режиссера Тамаша Тота. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Производством исторической картины занимается киностудия «Казахфильм» при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Накануне журналисты побывали на съемочной площадке и своим глазами увидели, как снимается историческое кино.

«Сегодня мы снимали сцену приезда главного героя в Казахстан, эти кадры войдут в начало фильма. Специально для этих съемок были привезены старые вагоны и паровоз, которые были доставлены на площадку двумя тепловозами компанией «Казахстан темир жолы». Ежедневно в съемках массовых сцен участвовало свыше 50 человек», - рассказал продюсер фильма Олжабай Мусабеков.

«Изначально мы планировали снимать наш фильм на зимней натуре. Но из-за сжатых сроков нам пришлось пересмотреть сценарий и приступить к съемкам в октябре. Основные съемки прошли вблизи поселка Жаланаш Кегенского района Алматинской области. Благодаря опытной и профессиональной команде съемки фильма прошли в установленные сроки», - сказал режиссер Тамаш Тот.

Также режиссер отметил, что на главную роль был приглашен венгерский актер театра и кино Петер Барнай (Péter Bárnai). Кроме того, в фильме снялись известные казахстанские актеры: Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.

«Одна из самых сильных сторон нашего проекта – это актеры. Мы собрали замечательный актерский состав. Я пригласил венгерского актера Петера Барная. Он очень изменился во время съемок, говорит, что стал настоящим бойцом. Для него это была большая школа. Несмотря на то, что он не знает русского и казахского языков, он легко выучил диалоги. Благодаря казахстанским партнерам Петер понимал каждую сцену. Они помогали ему во всем», - добавил режиссер.

Кроме того, съемочная команда фильма «Олиара» выразила благодарность команде каскадеров Nomad Stunts, которые приняли участие в съемках картины.

По сообщению продюсера, всего было отснято 35 Тб материала. Монтажно-тонировочный период пройдет в одной из известных киностудий Будапешта – компании FOCUSFOX. Позже на киностудии «Казахфильм» фильм будет дублирован на русский язык.

Автор сценария: Нурлан Санжар

Режиссер-постановщик: Тамаш Тот

Оператор-постановщик: Алексей Кирюхин

Художник-постановщик: Рустам Одинаев

Художник по гриму: Лидия Ордынская

Продюсер: Олжабай Мусабеков



