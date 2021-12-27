С Байконура запущены 36 космических аппаратов компании One Web

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 декабря 2021 года, в 19 часов 10 минут по времени Нур-Султана с космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты - носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и очередной группировкой спутников OneWeb. В этот раз на орбиту отправлены 36 спутников скоростного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б», который завершает пусковую программу Байконура в уходящем году, был показан в прямом эфире. Трансляция началась за час до старта, в это время телестудия Роскосмоса показала интересные репортажи о подготовке к запуску, представила мнения специалистов, сделала своеобразный итог работы космического ведомства в 2021 году.

Также участников прямой трансляции ждал новогодний подарок. Ответив правильно на вопрос о количестве спутников, которые сейчас работают на орбите, они получили шанс выиграть космическую футболку.

Пуск прошел в штатном режиме. Старт состоялся в назначенное время в 19:10:37 по времени Нур-Султана, в 18:10:37 по времени Байконура. Отделение ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1б» и вывод головного блока ( разгонного блока с группировкой спутников) на орбиту состоялись в соответствии с циклограммой полета.

Выведение космических аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей.