С Байконура запущен метеорологический спутник «Электро-Л»

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 5 февраля 2023 года, в 15 часов 12 минут по времени Астаны состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ и космическим аппаратом «Электро-Л», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция первого в 2023 году пуска с Байконура велась в социальных сетях Роскосмоса.

Запуск «Протона-М» с 81-ой площадки космодрома прошел в штатном режиме. На Байконуре была облачная погода, но момент старта самой мощной ракеты, которая способна вывести на орбиту грузы свыше 20 тонн, это особое зрелище.

Согласно циклограмме полета, отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через две минуты после старта, еще через три минуты отделилась вторая ступень, и на десятой минуте состоялось отделение разгонного блока ДМ-03 вместе со спутником.

В течение шести с половиной часов должны состояться три включения разгонного блока, благодаря чему спутник «Электро-Л» должен выйти на заданную орбиту.

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л», изготовленный НПО им. С.А. Лавочкина, станет четвертым по счету в этой российской группировке космических аппаратов. Масса спутника 2,1 тонны, высота орбиты составит почти 36 тысяч километров.

Фото: КЦ «Южный»

