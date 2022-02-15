Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    С Байконура к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-19»

    15 Февраля 2022, 10:36

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 февраля 2022 года, в 10 часов 25 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый старт 2022 года с космодрома Байконур транслировался в прямом эфире.

    В течение часа прямого эфира ведущие из телестудии Роскосмоса, а также специальный корреспондент на космодроме Байконур Влад Миронов рассказали о подготовке к запуску космического грузовика, а также представили репортаж с улиц города Байконура.

    Как стало известно, кроме традиционного груза, на МКС «Прогрессом-МС-19» будут доставлены шесть малых космических аппаратов – студенческих кубсатов.

    Погода на территории космодрома облачная, туман, температура -12 градусов, что не помешало успешному запуску.

    Пуск состоялся в штатном режиме.

    Согласно циклограмме, отделение ступеней ракеты-носителя состоялись в заданное время, на 10 минуте после старта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» выведен на орбиту.

    По информации ведущих прямого репортажа, стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 17 февраля в 13:06 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане