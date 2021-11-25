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    С 70-летием поздравили Журсина Ерманова на творческом вечере в Караганде

    25 Ноября 2021, 08:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце культуры горняков в Караганде прошёл музыкально-литературный вечер в честь 70-летнего юбилея заслуженного деятеля Казахстана Журсина Ерманова. Свои тёплые пожелания адресовали юбиляру известные деятели культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Творческий вечер в честь поэта, публициста, айтыскера Журсина Ерманова собрал известных композиторов, артистов, поэтов и писателей. Поздравить юбиляра приехали Алтынбек Коразбаев, Асанали Ашимов, Аманжол Альтаев, Серик Аксункарулы, Галым Жайлыбай и другие деятели искусства.

    «Сегодня большой праздник не только для нас, это праздник для всего казахского народа. Журсин Ерманов – выдающийся поэт, который родился в Улытауском районе и сумел покорить всю страну своими произведениями. Он возродил айтыс и внёс неоценимый вклад в развитие этого фольклорного искусства, – отметил заслуженный деятель Казахстана поэт Галым Жайлыбай. – Я искренне поздравляю его с юбилеем и желаю творческого вдохновения и долгих лет жизни«.

    Зрители музыкально-литературного вечера смогли посмотреть не только документальный фильм о жизни и творчестве юбиляра, но и насладиться проникновенным исполнением песен, написанных на стихи Журсина Ерманова. Также им была презентована книга «Ұлытаудан-Алатауға», повествующая о личности выдающегося сына Сарыарки.

    »Я очень тронут оказанной мне честью. Спасибо всем, кто в эти дни разделяет со мной мой праздник. Карагандинская область за последние годы заметно преобразилась. Поздравляю всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны, желаю, чтобы наша республика процветала и дальше, а мы могли творить«, – сказал юбиляр.

    Празднование юбилея Журсина Ерманова продолжится республиканским айтысом акынов. Он состоится 25 ноября в 11:00 во Дворце культуры горняков. Вход бесплатный.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Культура Юбилей
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