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    С 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут принять участие казахстанцы от 50 лет

    21 Декабря 2022, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года будет расширен контингент участников и период участия в проекте «Серебряный возраст», направленном на вовлечение в активные меры содействия занятости граждан предпенсионного возраста. В нем смогут принять участие казахстанцы, достигшие 50-летнего возраста, сроком до 3 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Согласно действующим правилам в рамках реализации вышеуказанного проекта рабочие места создаются работодателем для трудоустройства лиц предпенсионного возраста (от 58 лет) с субсидированием от государства 50% установленного размера заработной платы, но не более 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП). При этом продолжительность работы составляет не более 12 месяцев.

    С начала 2023 года в контингент участников проекта «Серебряный возраст» будут включены безработные граждане старше 50 лет, будет увеличен период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по заработной плате участников.

    Размер субсидий составит: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

    Кроме того, в рамках проекта появится возможность получить рабочее место по профессиям «индивидуальный помощник» и «социальный работник».

    В рамках реализации проекта «Серебряный возраст» мерами содействия занятости планируется ежегодно охватывать не менее 15 тысяч человек.
    Минтруда РК Трудоустройство
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