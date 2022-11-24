Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае

    24 Ноября 2022, 22:50

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Это шестая по счету поликлиника в Костанае. Свои двери она распахнет для пациентов 1 января предстоящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, какая работа произведена в новом медучреждении, в своем Instagram рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

    «Данная поликлиника оснащена согласно стандарту оказания медицинской помощи, в последующем планируется оснащение оборудованием, соответствующим высоким стандартам качества, таким как МРТ и КТ аппараты и др. В данной поликлинике внедрены все элементы цифровизации. Общая сумма инвестиций проекта составляет порядка 4 млрд тенге. Мощность поликлиники составляет 450 посещений в смену, что даст возможность разгрузить поликлиники города, тем самым, улучшить и ускорить оказание необходимой медицинской помощи»,- отмечает в посте глава региона.

    Новая поликлиника начнет принимать пациентов с 1 января 2023 года.

    Ранее сообщалось, что сейчас в рамках поручений Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 7 объектов здравоохранения в Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Количество фактов бытового насилия снижается в Костанайской области
    Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге
    Кардиолог объяснил, как предотвратить инсульт
    Для особенных детей в Казахстане откроют 11 ПМПК в 2023 году
    Популярное
    1 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
    2 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    3 Столичный маслихат выдвинул Ерлана Сыдыкова кандидатом в депутаты Сената
    4 123 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
    5 Соловьеву и ему подобным пора научиться считаться с новой геополитической реальностью - Мухтар Кул-Мухаммед
    Новости партнеров