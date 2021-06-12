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    С 15 июня запустят поезд сообщением «Алматы-2 - Достык»

    12 Июня 2021, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с возросшим спросом, на летний период назначается коммерческий пассажирский поезд № 221/222 сообщением «Алматы-2 - Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю в удобное для пассажиров время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    Он будет отправляться со станции Алматы-2 с 15 июня по 28 августа 2021г. по вторникам и субботам;

    прибытие/отправление со станции Достык с 16 июня по 29 августа 2021г. по средам и воскресеньям;

    прибытие на станцию Алматы-2 с 17 июня по 30 августа 2021г. по четвергам и понедельникам.

    Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуют использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов. Также в связи с карантинным режимом просят пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КТЖ Алматы Алматинская область Туризм
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