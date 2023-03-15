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    Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС

    15 Марта 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 марта Европейская комиссия возобновляет процедуру включения казахстанских рыбных предприятий в список компаний, имеющих право экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Соответствующее письмо о восстановлении доверия к казахстанской системе ветеринарного контроля направлено в Министерство сельского хозяйства РК.

    Таким образом перечень отечественных предприятий, у которых будет право экспортировать свою продукцию в ЕС будет расширен. На сегодняшний день в Реестре находится 17 казахстанских компаний.

    В 2018 году Европейской комиссией проведен аудит предприятий по производству рыбной продукции, по итогам которого даны 11 рекомендаций, в том числе по контролю ветеринарной службы страны. В последующем казахстанской стороной направлялся подробный отчет об исполнении рекомендаций.

    В рамках дальнейшего укрепления отношений с Казахстаном и расширения перечня экспортируемой продукции в страны ЕС, Европейская комиссия также направила анкету по меду, который в дальнейшем может быть экспортирован на европейский рынок.

    Напомним ранее, в рамках визита в Брюссель министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев встречался с европейскими комиссарами. Во время переговоров глава МСХ информировал о возможности Казахстана стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте отечественной мясной, молочной, птицеводческой и рыбной продукции в страны Евросоюза.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Евросоюз Сельское хозяйство Европа
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