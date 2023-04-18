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    Рынок автозапчастей горел в Уральске

    18 Апреля 2023, 21:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На территории авторазбора «Алатау» произошело возгорание контейнера по продаже бывших в употреблении автозапчастей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

    Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 18 апреля в 11:16. На место пожара незамедлительно выехали подразделения департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

    В тушении пожара были задействованы подразделения № 1 СПЧ, № 2 СПЧ, № 5 ПЧ и № 4 ПЧ в количестве 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

    На место пожара выехали дознаватели, испытательная пожарная лаборатория, для безопасности населения место пожара было оцеплено сотрудниками департамента полиции.

    Площадь пожара составила 250 кв. м. Причина пожара устанавливается. На месте создан штаб.

    Пожар локализован в 12:30 и и ликвидирован в 13:05. Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Пожар Уральск
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