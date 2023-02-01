Рыбакину включили в число главных фаворитов следующего турнира в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) заявилась на турнир в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Турнир Mubadala Abu Dhabi Open пройдет с 6 по 12 февраля. Его призовой фонд составляет 780 637 долларов. Рыбакина посеяна на этом турнире под третьим номером, что делает ее одной из главных претенденток на победу. Второй номер посева у швейцарки Белинды Бенчич (9-е место в рейтинге WTA), первый — у россиянки Дарьи Касаткиной (8-е место в рейтинге WTA).

Напомним, последним турниром Елены Рыбакиной был Australian Open, где она дошла до финала, проиграв там белорусской теннисистке Арине Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) — 6:4, 3:6, 4:6. После финала Australian Open Елена Рыбакина входит в 10 сильнейших в рейтинге WTA.

Также казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023, исполнив самое большое количество эйсов у женщин - 54.