Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Рыбакина одержала вторую победу после триумфа на Уимблдоне

    15 Августа 2022 23:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла дебютный матч одиночного разряда хардового турнира в Цинцинатти (штат Огайо, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече в рамках 1/32 финала турнира казахстанка встретилась с египетской теннисисткой Маяр Шериф (58-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 12 минут.

    На протяжении игры Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и четыре гейма подряд.

    На данный момент казахстанка располагается на 25-й строчке рейтинга WTA.

    На прошлом турнире в канадском Торонто Рыбакина обыграла чешскую теннисистку Марию Боузкову в трех сетах, а затем также в трех сетах проиграла американке Кори Гауфф. На первом старте после победы на Уимблдоне Елена уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной в первом матче турнира в американском Сан-Хосе.


    Фото: пресс-служба ФТК
    #Спорт #Теннис #Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
    Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
    Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
    Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров