Рыбакина одержала вторую победу после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла дебютный матч одиночного разряда хардового турнира в Цинцинатти (штат Огайо, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече в рамках 1/32 финала турнира казахстанка встретилась с египетской теннисисткой Маяр Шериф (58-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 12 минут.



На протяжении игры Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и четыре гейма подряд.

На данный момент казахстанка располагается на 25-й строчке рейтинга WTA.

На прошлом турнире в канадском Торонто Рыбакина обыграла чешскую теннисистку Марию Боузкову в трех сетах, а затем также в трех сетах проиграла американке Кори Гауфф. На первом старте после победы на Уимблдоне Елена уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной в первом матче турнира в американском Сан-Хосе.



Фото: пресс-служба ФТК