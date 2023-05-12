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    Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки

    12 Мая 2023, 14:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от занимаемых должностей судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий указ Главы государства размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».

    От занимаемых должностей освобождены:

    судья Актюбинского областного суда — Жапаров Бркин Мусаханович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    судьи Жамбылского областного суда — Жумагулов Нурлан Асуевич в связи с уходом в отставку, Сыздыкова Гульнар Коминтерновна в связи с уходом в отставку;

    судья Туркестанского областного суда — Жаппасова Клара Жаппасовна в связи с уходом в отставку;

    по городу Астане:

    судья Алматинского районного суда — Смагулова Нургуль Лесовна в связи с переходом на другую работу;

    судья Есильского районного суда — Кулакбаева Жанна Мухтаровна в связи с переходом на другую работу;

    судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Кушакова Марина Афанасьевна в связи с уходом в отставку;

    по городу Алматы:

    судья районного суда №2 Алмалинского района — Рамазанова Айжан Кадылбековна в связи с переходом на другую работу;

    судья Медеуского районного суда — Жолманова Светлана Сатбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    по городу Шымкенту:

    судья Абайского районного суда — Мылтыкбаев Канат Елемесович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    по Абайской области:

    судья военного суда Семейского гарнизона — Жунусбеков Аскарбек Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;

    по Алматинской области:

    судья специализированного межрайонного экономического суда — Туменбаева Алмакуль Канапияновна в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

    по Атырауской области:

    судья специализированного следственного суда города Атырау — Трумова Дина Чокановна в связи со смертью;

    по Западно-Казахстанской области:

    председатель специализированного следственного суда города Уральска Губашев Нурлан Ербулатович в связи со смертью;

    по Карагандинской области:

    судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганды — Мухатжанова Бахыт Батбековна в связи с уходом в отставку;

    судья специализированного межрайонного экономического суда — Дурдыев Рафаил Ибрагимович в связи с уходом в отставку;

    судья Темиртауского городского суда — Шаяхметова Айжан Газизовна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Сыздыков Брлан Ергалиевич в связи с уходом в отставку;

    по Костанайской области:

    судья Лисаковского городского суда — Агибаев Нурлан Базарбаевич в связи с уходом в отставку.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд судей.

    Автор:

    Серик Сабеков

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