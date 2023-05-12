Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от занимаемых должностей судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующий указ Главы государства размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».
От занимаемых должностей освобождены:
судья Актюбинского областного суда — Жапаров Бркин Мусаханович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судьи Жамбылского областного суда — Жумагулов Нурлан Асуевич в связи с уходом в отставку, Сыздыкова Гульнар Коминтерновна в связи с уходом в отставку;
судья Туркестанского областного суда — Жаппасова Клара Жаппасовна в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
судья Алматинского районного суда — Смагулова Нургуль Лесовна в связи с переходом на другую работу;
судья Есильского районного суда — Кулакбаева Жанна Мухтаровна в связи с переходом на другую работу;
судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Кушакова Марина Афанасьевна в связи с уходом в отставку;
по городу Алматы:
судья районного суда №2 Алмалинского района — Рамазанова Айжан Кадылбековна в связи с переходом на другую работу;
судья Медеуского районного суда — Жолманова Светлана Сатбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по городу Шымкенту:
судья Абайского районного суда — Мылтыкбаев Канат Елемесович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Абайской области:
судья военного суда Семейского гарнизона — Жунусбеков Аскарбек Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда — Туменбаева Алмакуль Канапияновна в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
по Атырауской области:
судья специализированного следственного суда города Атырау — Трумова Дина Чокановна в связи со смертью;
по Западно-Казахстанской области:
председатель специализированного следственного суда города Уральска Губашев Нурлан Ербулатович в связи со смертью;
по Карагандинской области:
судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганды — Мухатжанова Бахыт Батбековна в связи с уходом в отставку;
судья специализированного межрайонного экономического суда — Дурдыев Рафаил Ибрагимович в связи с уходом в отставку;
судья Темиртауского городского суда — Шаяхметова Айжан Газизовна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Сыздыков Брлан Ергалиевич в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области:
судья Лисаковского городского суда — Агибаев Нурлан Базарбаевич в связи с уходом в отставку.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд судей.