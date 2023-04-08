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    Ряд пенсионных льгот получат казахстанские спасатели

    8 Апреля 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил запланированные Правительством меры по улучшению социальных условий спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время МЧС совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос перевода спасателей из категории гражданских служащих в категорию сотрудников органов гражданской защиты», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, указанное изменение позволит улучшить социальные гарантии спасателей, в том числе предоставить им право выхода на пенсию по выслуге лет (25 лет) или по достижению предельного возраста (48 лет), а также другие льготы, предусмотренные законодательством для сотрудников правоохранительных органов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК МЧС Пенсия
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