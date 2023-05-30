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    Ряд новых производственных и инфраструктурных газовых проектов реализуют в Казахстане

    30 Мая 2023, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития газовой отрасли рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    С участием руководителей центральных госорганов и национальных компаний обсуждены меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий, а также ряд других вопросов.

    Было отмечено, что благодаря проводимой работе в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз.

    Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и учета.

    По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам и заинтересованным нацкомпаниям обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Инфраструктурные проекты
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