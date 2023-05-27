Ряд нарушений выявили в работе начальников дорожно-эксплуатационных участков - КазАвтоЖол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства по объединению АО «НК «КазАвтоЖол» с ТОО «Казахавтодор» и созданию единой автодорожной компании службой внутреннего аудита совместно с антикоррупционной комплаенс-службой АО «НК «КазАвтоЖол» проводится проверка деятельности всех дорожно-эксплуатационных участков и пунктов (ДЭУ и ДЭП). Это позволит своевременно выявить факты нарушения и в последующем эффективно организовать работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в ходе внутренней проверки выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ. По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников ДЭУ будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудового законодательства Республики Казахстан с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы.

Внутренняя проверка охватывает следующие пункты: оформление производственной документации; списание ГСМ, оформление путевых листов, контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины; трудоустройство «мертвых душ» и др. Сотрудники ДЭУ находятся на рабочих местах. Работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме.Для полного устранения коррупционных рисков с прошлого года АО «НК «КазАвтоЖол» продолжаются работы в рамках цифровизации процессов работ.

