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    Ряд министерств пытался провести незаконные проверки 2 тысяч субъектов бизнеса – Берик Асылов

    24 Мая 2023, 15:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса о защите инвестиций, заявил, что с начала года компетентным органом отменено более 5 тысяч запретов и ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года прокурорами отменено более 5 тысяч мер запрета и ограничения, 2 тысячи незаконных административных производств на сумму более 560 млн тенге, в интересах субъектов предпринимательства. По протестам Генеральной прокуратуры отменены (изменены) 9 приказов министерств (здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, промышленности и развития инфраструктуры), направленных на проведение незаконных проверок 2 тысяч субъектов бизнеса», — говорится в ответе на депутатский запрос.

    Мобильные группы прокуратуры по защите бизнеса рассмотрели 1100 обращений, поступивших от предпринимателей за последние четыре месяца.

    «Каждый пятый (219) принятый сигнал был подтвержден. Налажено тесное сотрудничество с НПП «Атамекен» и бизнес-омбудсменом. С помощью прокуроров решено 12 актуальных для субъектов предпринимательства вопросов (продажа газа предпринимателям по завышенным ценам, проведение незаконного мониторинга, выдача налоговых предписаний, относящихся к бюджетной сфере, определение места для розничной торговли и др.). Всего за нарушение прав предпринимателей введено 750 актов надзора, привлечено к ответственности 360 должностных лиц», - добавил Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что 98 иностранных компаний имеют налоговую задолженность в размере 4,1 млрд тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Бизнес Генпрокуратура
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