Ряд мер по сокращению ДТП предложили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полицейские совместно с местными исполнительными органами и дорожными службами обсудили вопросы дорожной безопасности в костанайском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, ситуация на дорогах Костанайской области характеризуется ростом числа ДТП на 18,8%, а числа пострадавших граждан до 47.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков подчеркнул, что для полицейских и местных исполнительных органов важная задача – безопасность участников дорожного движения, жизнь и здоровье граждан.

«Нам необходимо сделать все для обеспечения комфортного движения, как водителей, так и пешеходов. Со своей стороны мы приложим все усилия для этого. Город растет, растет и количество автотранспорта. А значит - важно сделать областной центр и движение по всей области безопасным», - отметил он.

По словам первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексея Милюка, каждое четвертое ДТП совершается по причине неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры. О проблемах дорожного движения говорит тот факт, что имеются транспортные заторы, особенно в часы пик.

Критике подверглись и качество, и расположение дорожной разметки, которой в зимний период практически нет. По этой причине, на автодорогах республиканского и местного значения совершено 6 ДТП.

«Мы будем и в дальнейшем увеличивать выделение финансовых средств для дорожной инфраструктуры, закупа новых светофоров и дорожных знаков. Это важный момент», - отметил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

На совещании были озвучены также такие предложения, как увеличение количества светофоров и пересмотр режима их работы, а также организация сети односторонних движений, обеспечение световым освещением пешеходных переходов. Отмечена и необходимость изучения опыта столицы по организации дорожного движения.

Участники совещания сошлись во мнении, что результаты реконструкции дорог должны приниматься совместно, с учетом мнения всех заинтересованных сторон и аспектом безопасности.





Фото: пресс-служба департамента полиции



