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      Костанайская область

    Ряд мер по сокращению ДТП предложили  костанайские полицейские

    31 Января 2023, 21:38

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полицейские совместно с местными исполнительными органами и дорожными службами обсудили вопросы дорожной безопасности в костанайском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции, ситуация на дорогах Костанайской области характеризуется ростом числа ДТП на 18,8%, а числа пострадавших граждан до 47.

    Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков подчеркнул, что для полицейских и местных исполнительных органов важная задача – безопасность участников дорожного движения, жизнь и здоровье граждан.

    «Нам необходимо сделать все для обеспечения комфортного движения, как водителей, так и пешеходов. Со своей стороны мы приложим все усилия для этого. Город растет, растет и количество автотранспорта. А значит - важно сделать областной центр и движение по всей области безопасным», - отметил он.

    По словам первого заместителя начальника ДП Костанайской области Алексея Милюка, каждое четвертое ДТП совершается по причине неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры. О проблемах дорожного движения говорит тот факт, что имеются транспортные заторы, особенно в часы пик.

    Критике подверглись и качество, и расположение дорожной разметки, которой в зимний период практически нет. По этой причине, на автодорогах республиканского и местного значения совершено 6 ДТП.

    «Мы будем и в дальнейшем увеличивать выделение финансовых средств для дорожной инфраструктуры, закупа новых светофоров и дорожных знаков. Это важный момент», - отметил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

    На совещании были озвучены также такие предложения, как увеличение количества светофоров и пересмотр режима их работы, а также организация сети односторонних движений, обеспечение световым освещением пешеходных переходов. Отмечена и необходимость изучения опыта столицы по организации дорожного движения.

    Участники совещания сошлись во мнении, что результаты реконструкции дорог должны приниматься совместно, с учетом мнения всех заинтересованных сторон и аспектом безопасности.


    Фото: пресс-служба департамента полиции

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК
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