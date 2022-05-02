Ряд мер для мотивации медицинских кадров принимают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области не хватает 244 врачей. Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков обратился к студентам медицинских вузов, пригласив их на работу и объяснив, какие меры соцподдержки они получат, если приедут в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным облздрава, за последние три года дефицит врачебных кадров, в целом по области снижен почти вдвое. Однако на сегодняшний день требуется еще 244 врача: 156 - в городе и 88 – в селе. В регионе не хватает 35 врачей общей практики, 13 терапевтов, 21 акушера-гинеколога, 23 анестезиологов-реаниматологов, 18 педиатров, 3 психиатров, 9 офтальмологов, 10 оториноларингологов, 12 неонатологов, 1 радиолога и т.д.

«Для мотивации медицинских кадров принимается ряд системных мер. Средняя заработная плата в госучреждениях с учетом повышений и доплат составляет у врачей с 531 тыс. в городе до 439 тыс. тенге в сельской местности, среднего медицинского персонала - с 224 тыс. в городе до 263 тыс. тенге в сельской местности. Обеспечивается социальная поддержка медиков путем сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супругов. Также хочу отметить, что в текущем году, согласно решению акмолинского областного маслихата, увеличена сумма выплаты подъемных молодым врачам», - пояснил Н. Сыздыков.

Теперь молодые врачи в городах районного и областного значения получают до 1,5 млн тенге подъемных, а в сельской местности - до 2,5 млн тенге.

В сельской местности, по словам главы облздрава, осуществляется выплата единовременного подъемного по проекту «С дипломом в село!» в сумме, равной 100 МРП, а также социальная поддержка на приобретение жилья — бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500 МРП, или 4,6 млн тенге, сроком на 15 лет, ставка вознаграждения по кредиту устанавливается в размере 0,001% годовых от суммы кредита. На подобные выплаты могут рассчитывать специалисты здравоохранения, работающие в учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета и расположенных в сельских населенных пунктах.

«Также нами в 2021 году за счет акиматов и медицинских организаций региона обеспечены жильем 54 молодых специалиста. В областном центре для медицинских работников построен дом на 40 квартир. В Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития для медицинских работников на 8 мест, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие на 30 мест. Построен 8-квартирный жилой дом в Жаксынском районе. Работа по предоставлению жилья в области продолжается», - добавил Н. Сыздыков.

Ежегодно в регионе выделяются гранты на обучение в резидентуре, а также по специальности «Общая медицина» и по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек».

На сегодняшний день за счет бюджетных средств обучаются 206 будущих молодых специалистов, в том числе в Кокшетауском университете Ш.Уалиханова - 117 бакалавров, медицинских вузах страны - 76, Казахстанско-Российском медуниверситете - 13. В Кокшетауском высшем медицинском колледже обучается 586 студентов среднего звена.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к выпускникам медицинских вузов. Через пару месяцев вы завершите обучение в университете, и в вашей жизни начнётся новый этап. Вы можете гордиться тем, что выбрали такую нелёгкую, но благородную и необходимую для всего мира профессию – охранять жизнь и здоровье! Последние два года, когда в условиях разразившейся пандемии тысячи наших медиков самоотверженно боролись за жизни пациентов, показали важность выбранной вами профессии, в очередной раз подтвердив особое место врача в обществе. Именно вам предстоит в дальнейшем развивать имеющиеся достижения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи», - обратился к студентам медицинских факультетов глава облздрава.

Н. Сыздыков пожелал выпускникам больших профессиональных успехов и пригласил на работу в Акмолинскую область.