Ряд крупных промпредприятий Костанайской области останется без газа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 12 октября по 17 октября 2021 года все крупные промышленные предприятия Костанайской области будут отключены от газоснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

Отключение, как отметили в учреждении, связано с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный».

«Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» (далее - Филиал) сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 12 октября по 17 октября 2021 года, поставка природного газа будет прекращена всем крупным промышленным предприятиям Костанайской области, включая теплоэнергетические компании. Как сообщает Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия», будут проводиться ремонтные работы, в связи с выявлением повреждений на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный», - пояснили в АО «КазТрансГаз Аймак».

Отмечается, что газоснабжение бытовых потребителей области будет осуществляться из резервных мощностей, кроме поселков Свердловка, Подгорное, Жалтырколь, Архангельское, запитанных от ГРС «Свердлова» и ГРС «Баталы».

«Проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области. Вместе с тем, всем группам потребителей рекомендуем предусмотреть возможность использования резервного вида топлива на случай возникновении непредвиденных ситуаций. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ», - подытожили в ведомстве.