Ряд казахстанцев отмечен государственными наградами ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении государственных наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В канун национального праздника Дня Республики Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание «Халық қаһарманы» присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено видному писателю Дулату Исабекову и директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері» Владимиру Розметову.

Орденом «Отан» награждены артистка РГКП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева» К.Аспетова и директор ТОО «Алтын–Әсел» Х.Өтеуұлы; орденом «Барыс» І степени общественный деятель М.Ауэзов, главный редактор журнала «Жұлдыз» М.Кулькенов, директор ТОО «Управление автомобильных дорог» М.Удербаев; орденом «Барыс» ІІ степени – поэт У.Оралбаев, директор КГКП «Педагогический колледж имени М. Ауэзова» Ш.Жанаева; орденом «Барыс» ІІІ степени – председатель РОО «Казахстанский союз юристов» С.Ақылбай, директор ТОО «Ұлттық өнер» Т.Бурмистрова, известный общественный деятель Ж.Кулекеев, артист ГККП «Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина» С.Өтемісұлы, генеральный директор РГП «Институт экономики» А.Сатыбалдин и другие.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых генеральный директор АО «Международный научно-производственный центр «Фитохимия» С.Адекенов, президент АО «Шымкентмай» Д.Адирбеков, ветеран труда Ж.Аманбаев, директор Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий С.Ахметов, председатель президиума НПП «Атамекен» Р.Баталов, первый проректор – заместитель председателя правления НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Г.Байтук, главный научный сотрудник РГКП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова» Т.Джанузаков, поэт Р.Буркитбаева, ректор учреждения «Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева» Ө.Жалаири, профессор НАО «Кызылординский университет имени Коркыта Ата» Б.Кәрібозұлы, ведущая актриса РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац» В.Крымская, генеральный директор РГП «Институт востоковедения имени Р.Сулейменова» Д.Масимханулы, политолог Б.Нурмухамедов, заведующая кафедрой НАО «Медицинский университет Астана» Р.Рахимжанова, директор Казахстанского филиала МГУ имени М.Ломоносова А.Сидорович, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Н.Утпинов.

Ордена «Достық» II степени удостоены генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов, председатель международного арбитражного центра АО «Международный финансовый центр «Астана» Барбара Доманн, заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн Энхтор и др.

В числе награжденных орденом «Құрмет» главный эксперт РГУ «Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи» Л.Актаева, директор РГП «Республиканский центр крови» Д.Бекиров, собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области и городу Шымкенту Л.Доброта, учитель КГУ «Школа-лицей №16 города Павлодара» Ж.Жаксылыкова, главный врач КГП «Районная больница № 2 Урджарского района» Н.Жакиянова, директор театра «Алатау» Р.Заитов, глава КХ «Мирас» Б.Карабаев, директор центра подготовки Олимпийского резерва области Жетісу М.Мамыров, главный инженер РГП «Институт ядерной физики» А.Мартюшов, ветеран труда М.Сулейменов.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в местной печати.



