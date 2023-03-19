Ряд избирательных участков открылся в городах Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд избирательных участков открылся в городах Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Начали свою работу участки для голосования в городах Вена, Брюссель, Берн, Прага.

Открылись избирательные участки в Будапеште, Риме, Гааге и Братиславе, Загребе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Рабате, Осло и Стокгольме.

Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.