Ряд дорог закрыли в Актюбинской области из-за метели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за неблагоприятных условий погоды закрыты ряд дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

В регионе наблюдается сильная метель, угроза сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Из-за непогоды была закрыта дорога Актобе-Карабутак.

Во второй половине дня была закрыта дорога Шубаркудук-Караулкельды, наблюдается сильная метель. Также закрыта трасса Карабутак-Кызылорда, Эмба-Шалкар.

Вечером была закрыта трасса Карабутак-Костанай.

Сегодня РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение для Актюбинской области. В частности, ночью 17 января на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 18 метров в секунду.