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    Ряд дорог временно закрыли в Туркестанской области

    2 Февраля 2023, 11:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции предупреждают о временном закрытии автодорог Уланбел - Созак - Екпинди через Созакский район и Шаян - Шолаккорган по Байдибекскому району, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Кроме того, в Арысском, Казыгуртском, Ордабасинском, Сайрамском, Толебийском, Созакском, Сауранском районах области резко ухудшилась погода и непрерывно идут дожди вперемешку со снегом.

    Со вчерашнего дня, в связи с проливными дождями и туманом, сотрудники департамента полиции Туркестанской области предупреждают водителей и пешеходов о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при гололедице, которая может образоваться на дороге из-за дождя.

    Поэтому полицейские советуют, прежде всего, не превышать скорость, следить за дистанцией и соблюдать требования дорожных знаков. Также рекомендуется не выходить в дальнюю дорогу без крайней необходимости.

    Как сообщалось ранее, из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Дороги Погода
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