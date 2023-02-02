Ряд дорог временно закрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции предупреждают о временном закрытии автодорог Уланбел - Созак - Екпинди через Созакский район и Шаян - Шолаккорган по Байдибекскому району, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Кроме того, в Арысском, Казыгуртском, Ордабасинском, Сайрамском, Толебийском, Созакском, Сауранском районах области резко ухудшилась погода и непрерывно идут дожди вперемешку со снегом.

Со вчерашнего дня, в связи с проливными дождями и туманом, сотрудники департамента полиции Туркестанской области предупреждают водителей и пешеходов о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения при гололедице, которая может образоваться на дороге из-за дождя.

Поэтому полицейские советуют, прежде всего, не превышать скорость, следить за дистанцией и соблюдать требования дорожных знаков. Также рекомендуется не выходить в дальнюю дорогу без крайней необходимости.

Как сообщалось ранее, из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области.





