Ряд дорог открыли для движения с улучшением погоды в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд участков республиканских трасс в трех регионах открыли для движения в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

На автодорогах республиканского значения Павлодарской области снято ограничение движения во всех направлениях для всех видов транспорта. Продолжаются работы в рамках зимнего содержания.

Движение также открыто на участке от границы Улытауской области до города Аркалык на автодороге Жезказган-Петропавловск.

К данному часу ограничение движения транспорта также полностью снято и в Костанайской области.



